Energie : les fournisseurs proposeront des acomptes plus conformes aux prix sur les marchés de gros

Les factures d’acompte d’énergie seront davantage adaptées aux variations des prix de l’énergie : un accord a été conclu en ce sens pour les clients qui ont des contrats variables.

Cet accord a été conclu par la ministre de l’Energie, la secrétaire d’Etat à la Protection des consommateurs et les fournisseurs. Depuis la fin de 2022, le prix du gaz est en baisse. Mais les ménages qui ont un contrat variable paient un prix qui n’est pas ajusté à l’évolution des prix sur les marchés de gros, sauf s’ils en font expressément la demande. Selon l’accord passé avec les fournisseurs d’énergie, ces derniers s’engagent à court terme à contacter de manière proactive leurs clients, au minimum trois fois par an, et à proposer, de manière personnalisée, un montant ajusté pour la facture d’acompte. La ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straten espère ainsi éviter les mauvaises surprises et améliorer la transparence. L’objectif est de réduire l’écart entre le montant des avances et le décompte annuel attendu et que la facture de régularisation soit le plus proche possible de zéro.

Attention pour les consommateurs qui ont décidé de ne pas accepter la proposition d’augmentation anticipée par le passé : ils pourraient, cette année encore, être confrontés à une facture de décompte élevée.

L’entrée en vigueur officielle de ce nouveau protocole n’est pas encore connue.