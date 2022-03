Energie : le mandat de l'AIE élargi à la recherche de la neutralité carbone

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), dont le mandat porte depuis son origine sur la sécurité énergétique, voit désormais sa mission officiellement étendue à la recherche de la neutralité carbone face au dérèglement climatique, a annoncé jeudi l'agence après la réunion annuelle de ses Etats membres.

"En plus de s'assurer de la sécurité énergétique mondiale, l'AIE a un nouveau principe directeur: soutenir les pays dans l'effort général visant à permettre au secteur de l'énergie d'être à zéro émission net d'ici le milieu du siècle", stipulent les ministres des 31 pays membres, dans une déclaration conjointe.

Gestion des ressources

Parmi ses nouvelles missions, l'AIE suivra aussi la question des ressources en métaux et minerais, stratégiques pour fabriquer les équipements énergétiques décarbonés.

Mercredi et jeudi, les représentants d'une quarantaine de gouvernements étaient à Paris pour la réunion annuelle de l'AIE, sur fond de crise énergétique accrue par "l'invasion injuste de l'Ukraine par la Russie". Le ministre ukrainien de l’Énergie a assisté, à distance, à une des sessions.

“Aujourd'hui, les pays membres de l'AIE et la Commission européenne sont unis dans les actions pour soutenir l'Ukraine, stabiliser le marché mondial de l'énergie, et in fine mettre un terme à notre dépendance à l'égard de nations qui se servent des énergies fossiles comme d'une arme", a déclaré la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm.

"Le besoin urgent d'accélérer une transition équitable vers des énergies propres reste au sommet des priorités, et doit être accéléré", a-t-elle ajouté.