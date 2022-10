Énergie : la taxe belge sur les surprofits pourrait rapporter 4,7 milliards

Dans le secteur de l’électricité, la proposition de plafond "belge" pourrait en 2022 rapporter 1,2 milliard d’euros et 2,3 milliards d’euros en 2023. Dans le secteur pétrolier, le principe de la taxe consisterait en un prélèvement d’1,5 centimes par litre via dispositions légales, à distinguer donc d’une réduction à la pompe, les estimations tablent sur 600 millions d’euros par an.

La proposition de la ministre Van der Straeten est désormais sur la table du gouvernement, elle doit faire encore l’objet d’arbitrages dans le cadre des travaux budgétaires en cours.