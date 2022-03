Energie : la Norvège prend des mesures pour maintenir sa production de gaz au maximum

La Norvège couvre entre 20 et 25% des besoins de gaz de l'Union européenne et du Royaume-Uni contre entre 45 et 50% pour le gaz russe.

En réaction à l'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février par le président Vladimir Poutine, l'UE cherche à réduire de deux tiers ses importations de gaz russe.