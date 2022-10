Énergie : la hausse des prix du gaz et de l'électricité est-elle sans fin ?

L’expert en énergie de Sia Partners Alexandre Viviers explique "qu’il y a deux types de marchés : le marché pour le jour même ou le lendemain et les marchés à terme où des producteurs achètent ou vendent des volumes, négocient les prix… pour plusieurs mois, voire plusieurs années à l’avance. Comme ce sont des plateformes de marchés transparentes, le prix est connu et on peut s’y appuyer pour connaître l’anticipation du marché par rapport aux prix de l’énergie dans le futur".

Les prévisions ne sont pas très bonnes puisque l’amélioration ne viendra qu’en avril 2024.

