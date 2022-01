Energie : la Commission européenne préfère des "chèques" pour les plus défavorisés plutôt qu’une baisse de la TVA

Face à la flambée des prix de l’énergie qui pèse sur le pouvoir d’achat, la Commission européenne recommande d’aider directement "ceux qui en ont le plus besoin", en versant des "chèques spécifiques", plutôt que d’abaisser uniformément la TVA sur les carburants, a indiqué lundi le commissaire européen Thierry Breton, sur l’antenne de BFM/RMC.

"Ce qui pèse le plus sur les ménages, et notamment les ménages défavorisés, c’est l’augmentation de l’énergie, et là il faut vraiment accompagner très vite cet impact mondial sur ceux qui en ont le plus besoin", a dit M. Breton, commissaire au Marché intérieur et à l’Industrie.

"D’où notre recommandation, qui a été mise en œuvre notamment en France, c’est d’avoir des chèques spécifiques pour accompagner. Et il faudra le faire encore vraisemblablement jusqu’à l’été", a-t-il ajouté.

En Belgique, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a entre autres proposé de baisser temporairement la TVA sur l’électricité et le gaz à 6%, avec dans un second temps éventuellement un système plus modulable. Dans la Vivaldi, l’idée d’un chèque énergie est essentiellement portée par le PS.