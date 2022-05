Energie: l'unique usine de gaz naturel liquéfié de Norvège a redémarré et doit exporter vers l'Europe

La Norvège, deuxième fournisseur gazier en Europe après la Russie, avait annoncé en mars un plan pour maintenir sa production de gaz à son niveau maximal au cours de l'été, en général une période de creux en partie mise à profit pour la maintenance des plateformes en mer.

Mais face aux besoins européens, le pays a souligné qu'il était déjà au max de ses capacités d'exportation, principalement via gazoducs.

L'usine d'Hammerfest, en liquéfiant le gaz, permet de s'affranchir des gazoducs avec des livraisons par bateau.

Sa capacité de production est de 4,65 millions de tonnes de GNL par an, selon Equinor, qui en partage la propriété avec son compatriote Petoro, le groupe français TotalEnergies, le britannique Neptune Energy et l'allemand Wintershall Dea.

Avant le conflit en Ukraine, la Norvège couvrait entre 20 et 25% des besoins de gaz de l'UE et du Royaume-Uni contre entre 45 et 50% pour le gaz venu de Russie.