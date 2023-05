Energie : l’hydrogène vert, nouvel or noir wallon ?

Dans cette course planétaire à l’hydrogène vert, la Belgique aligne donc son champion. Et John Cockerill, spécialiste de la construction d’électrolyseurs, de confirmer son ambition.

En matière d’hydrogène, le continent européen n’a pas à rougir. Il n’est pas en retard. Sur la dernière décennie, le Vieux continent devance le Japon et les Etats-Unis sur les dépôts de brevets qui concernent les technologies les plus prometteuses en matière de production. L’Europe a donc des atouts indéniables : une recherche performante, des politiques de décarbonation aussi. Mais pas quoi pavaner non plus. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit maintenant de poursuivre dans cette recherche et d’entrer dans une phase d’industrialisation. La concrétisation, c’est souvent le point faible en Europe. En cause, les longs délais et les complexes mécanismes. Et ceux-ci inquiètent bien des acteurs de la filière.

A l’heure actuelle, l’essentiel des projets d’envergure pour l’hydrogène vert se situe d’ailleurs en dehors de l’Union européenne.