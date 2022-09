Energie : Karine Lalieux annonce un nouveau chèque mazout et un refinancement du fond mazout

C’est sur l’énergie que débattaient de nouveau les intervenants de "QR le débat" ce mercredi soir. Invitée sur le plateau, la secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, Christine Mahy, faisait état des difficultés grandissantes des Belges et appelait les autorités à aider davantage leurs citoyens. "Il faut continuer les mesures structurelles en travaillant sur l’augmentation des revenus et en combattant la libéralisation de l’énergie. Mais dans l’immédiat, aider les gens, accepter de passer par des mesures transitoires directes. Il faut que la classe moyenne et que les entreprises bénéficient d’aides".

"Il y a longtemps qu’il y a un rapport de force inégal entre les fournisseurs d’énergie et le consommateur, et ce bien avant la crise. Pour arriver à avoir des plans de paiement raisonnables, par exemple, il faut se lever tôt", déclare-t-elle. "Qu’on impose aux fournisseurs dès maintenant d’accepter des plans de paiement raisonnables. Il faut rééquilibrer les choses en allant chercher l’argent des surprofits et le fonctionnement."

Plus encore, "nous demandons de nouveaux chèques mazout et de nouveau chèques électricité. Il faut des aides directes aux ménages, proportionnelles aux gens qui en ont besoin. Et je ne parle pas que des plus pauvres."