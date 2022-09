Énergie : faut-il aider tous les commerçants, quel qu’en soit le prix ?

7 boulangeries ont dû fermer leurs portes à cause des prix de l’énergie. Les boulangers-pâtissiers sont nombreux à s’exprimer dans les journaux ce matin, ils n’en peuvent plus, ils n’arrivent pas à faire face aux factures d’énergie qui ont été multipliées parfois par 10. Sans aide rapide, de plus en plus de points de vente devront fermer. Le problème touche également d’autres secteurs. Selon Sudinfo, un plan d’aide sera présenté fin de semaine par Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie.

Faut-il aider tous les commerçants, quel qu’en soit le prix ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "c’est vous qui le dites".