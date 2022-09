Energie et économie en Flandre : le cadre pour des mesures de soutien aux entreprises est prêt

Le ministre flamand de l'Economie, Jo Brouns (CD&V), a mis la dernière main à un cadre pour les mesures de soutien aux entreprises face à la crise énergétique, a-t-il indiqué lundi.

La Flandre ne peut pas rester sur la touche alors que des pays comme l'Allemagne ou la France ont déjà pris des mesures pour aider leurs entreprises. "Nous devons préserver notre compétitivité et l'emploi. Chaque gouvernement doit se poser la question de savoir ce qu'il peut faire pour alléger la facture de nos familles et de nos entreprises", a expliqué le ministre régional. Après consultation de différents acteurs, ce dernier a élaboré un cadre permettant de prendre des mesures pour les entreprises les plus touchées.