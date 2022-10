Energie en France : la publicité lumineuse sera interdite en cas de menace d’approvisionnement électrique

Toute publicité lumineuse, éclairée ou numérique, devra être éteinte "en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité", selon un décret publié mardi, après la présentation du plan de sobriété énergétique par le gouvernement.

Toute publicité doit être éteinte en cas "de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité", soit durant les périodes sur lesquelles le réseau de transport d’électricité RTE émet un signal "Ecowatt rouge", précise le décret paru au Journal officiel.

L’outil Ecowatt, conçu comme une "météo de l’énergie" et mis en place par RTE avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), permet aux usagers de voir en temps réel le niveau d’électricité disponible dans le pays grâce à un signal en trois couleurs : vert (normal), orange (tendu) et rouge (très tendu). En rouge, le signal est synonyme de coupures inévitables si rien n’est fait pour baisser ou décaler la consommation.