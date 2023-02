Énergie en Europe : onze États membres, emmenés par la France, s’engagent à renforcer leur coopération nucléaire

Les onze pays signataires sont les mêmes qui soutenaient fin 2021 la reconnaissance du caractère "durable" du nucléaire, énergie n’émettant pas de CO2, dans la "taxonomie" européenne, une labellisation verte permettant de faciliter certains investissements. Ils avaient obtenu gain de cause dans le texte finalement adopté mi-2022, au grand dam des antinucléaires. La Suède, dont l’actuel gouvernement est pro-nucléaire, n’a pas signé la déclaration de mardi, étant contrainte à la neutralité durant les six mois de sa présidence du Conseil de l’UE. Elle s’est néanmoins montrée accommodante. "Nous respectons le fait que les Etats choisiront des solutions différentes pour leur transition, le but essentiel étant de se passer des énergies fossiles", a insisté la ministre Ebba Busch. L’initiative de la France intervient à l’heure où le modèle énergétique allemand, basé sur des importations de gaz bon marché, est mis à mal par la guerre en Ukraine et les efforts de l’UE pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. L’hostilité de Berlin à l’atome est partagée notamment par l’Autriche et le Luxembourg.