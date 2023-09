Energie : deux centres de recherche sur l'hydrogène verront le jour, à Anvers et Charleroi

Le conseil des ministres a approuvé vendredi la création de deux centres de recherche - les 'VKHyLab'- sur les technologies liées à l'hydrogène, ont annoncé la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, et le secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Thomas Dermine. Le premier verra le jour à Anvers, le second à Charleroi. Chacun disposera d'un domaine d'expertise particulier.

L'initiative s'inscrit dans la stratégie hydrogène du gouvernement fédéral qui vise à faire de la Belgique une pionnière dans ce domaine, que ce soit comme hub européen ou dans la recherche technologique. Les centres sont soutenus par le Plan de relance et d'investissement pour un montant de 16,2 millions d'euros.

Le premier centre de recherche sera situé sur un site de 2,2 hectares dans le quartier Next Gen du port d'Anvers. Il se concentrera sur la pétrochimie, le transport, le stockage et la compression des molécules, la production d'énergie offshore et les moteurs à combustion interne pour le transport maritime. Le deuxième centre de recherche sera situé sur un terrain de 2,5 hectares du District Cleantech à la Porte de l'Ouest de Charleroi. Il sera axé sur la production par électrolyse ou par plasmalyse, la combustion pour la production de chaleur dans l'industrie lourde comme l'acier et le ciment et enfin pour la certification d'instrumentation. E

En outre, une spécialisation spécifique en hydrogène liquide permettra de renforcer le secteur aérospatial dans le développement des pièces mécaniques comme les valves et les échangeurs de chaleur, indique un communiqué. Les travaux devront commencer dès l'obtention des permis nécessaires en 2025 pour être finalisés en 2026-2027.