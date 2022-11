26 réacteurs nucléaires sont toujours à l’arrêt en France, pour maintenance mais aussi problèmes de corrosion, sur un parc de 56. Et EDF a annoncé jeudi un nouveau report de la date de reconnexion de quatre d’entre eux, et revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour 2022, dans un contexte d’approvisionnement électrique et gazier déjà tendu. Cela pourrait créer des tensions cet hiver entre offre et demande et faire grimper les prix de l’électricité.