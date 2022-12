Énergie, défense, automobile : quel est l’impact des sanctions occidentales contre la Russie ?

Cela étant, l’opacité n’est pas totale. En se basant sur les indicateurs communiqués par Rosstat, Agathe Demarais fait une première analyse : "Pour le mois d’octobre, on constate que l’économie russe va mal. Le PIB russe, c’est-à-dire la taille de l’économie russe, est un peu plus de 4% inférieur à ce qu’elle était il y a un an, donc avant le début de la guerre.

Les sanctions ont un impact

"On voit également que la production industrielle, dont la production de gaz et de pétrole, a diminué de 3% en un an et les ventes de détail, c’est-à-dire la consommation des ménages russes, ont chuté de 10% également en un an. Donc, les sanctions ont un impact significatif. L’économie russe s’achemine vers une récession d’environ 4% cette année et également l’an prochain, ce qui est intéressant parce que d’habitude une économie qui est en récession rebondit l’année suivante. Mais là, elle va rester en récession".