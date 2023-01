Energie : découverte en Suède du "plus grand gisement connu" de terres rares d’Europe

Interrogé lors d’une conférence de presse sur la date attendue des premiers coups de pioche, il a répondu que cela dépendrait largement de la vitesse d’obtention des permis d’exploitation, en précisant que l’expérience montrait que cela prendrait probablement "entre 10 et 15 ans". "L’électrification, l’autosuffisance et l’indépendance de l’UE vis-à-vis de la Russie et de la Chine commenceront dans la mine", ont de son côté affirmé la vice-Première ministre et ministre de l’Economie et de l’Energie suédoise, Ebba Busch. Cette annonce a été faite à l’occasion d’une visite d’une délégation de la Commission européenne en Suède, qui occupe la présidente tournante de l’UE depuis le début de l’année. Parmi ses efforts pour enrayer le réchauffement climatique, Bruxelles a acté l’an dernier la fin des ventes de voitures neuves essence et diesel à partir de 2035.

