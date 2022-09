Énergie : dans la situation actuelle, sans changement, vous tenez jusqu’à quand ?

Sabine, une auditrice de Lembeek, dans le Brabant flamand, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne sais plus suivre. J’ai reçu une facture de régularisation de 2000 euros, je passe à un acompte de 800 euros et je ne sais pas comment je vais faire. J’ai rendez-vous cet après-midi avec le CPAS pour voir si une aide sera acceptée. À la maison, on travaille tous les deux et nous avons deux enfants. Je n’ai jamais eu de souci de paiement auparavant, j’ai toujours retouché du gaz et de l’électricité. J’ai même pensé revendre la maison. Je suis vraiment perdue et j’ai peur. Même prendre une douche, j’ai l’impression que tout ce que je fais prend des proportions énormes."