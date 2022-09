Energie aux USA : la dernière centrale nucléaire de Californie va être prolongée de cinq ans

La Californie a adopté, jeudi, une loi pour prolonger de cinq ans la durée de vie de sa dernière centrale nucléaire : Diablo Canyon. Le gouvernement fédéral supportera une grande partie des coûts.

Un peu plus tôt dans la journée, l’état d’urgence a été déclaré en Californie en raison de la vague de chaleur qui met sous tension un réseau électrique vieillissant.

Cette décision signifie que la centrale nucléaire restera en activité jusqu’en 2030, et non 2025 comme prévu. La Californie veut ainsi éviter d’éventuelles pannes de courant, l’énergie éolienne et solaire ne suffisant pas actuellement à compenser la production des centrales à gaz défaillantes.