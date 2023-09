Eneco va quitter le marché résidentiel bruxellois de la fourniture d’énergie

D’ici à trois ans maximum, Eneco ne sera donc plus du tout présente sur le marché résidentiel bruxellois. Elle le restera en revanche sur celui des indépendants et des entreprises (B2B).

Pour justifier sa décision, la filiale des géants japonais Mitsubishi et Chubu invoque la complexité du marché dans la capitale, tant d’un point de vue réglementaire qu’en termes de protection des consommateurs. Les conditions ne sont plus rentables et sont intenables, tant à court et moyen terme que sur le long terme, souligne l’entreprise.

L’entreprise regrette cette situation et le cadre réglementaire actuel, à cause duquel il ne reste plus que deux fournisseurs (TotalEnergies et Engie) encore actifs dans la capitale. La principale victime en est le client, qui ne bénéficie plus de prix attractif en raison d’une concurrence plus limitée. Eneco en appelle donc aux autorités régionales pour faire évoluer ce cadre réglementaire, une condition qui pourrait faire reconsidérer sa décision au fournisseur d’énergie.