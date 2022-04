Endurance : Valentino Rossi termine 17e sa première course en GT

La légende de la moto Valentino Rossi a commencé dimanche un nouveau chapitre de sa carrière, en course auto, avec une 17e place pour le début de saison en catégorie GT à Imola, chez lui en Italie.

C’est le métier qui rentre, même à 43 ans : pour ses débuts avec l’écurie belge WRT, Valentino Rossi a fait une petite erreur dans la voie des stands. Ne trouvant pas son garage malgré les signes des mécaniciens, il a dû repartir pour un tour avant d’enfin céder sa place à son équipier.

Même si elle a sûrement coûté des places à l’équipage formé par Rossi, le Suisse Nico Muller et le Belge Frédéric Vervisch, cette erreur a surtout fait sourire son équipe quand Rossi a finalement laissé le volant.

"On ne savait pas précisément à quoi s’attendre, de façon optimiste on pensait pouvoir entrer dans les dix premiers et on a presque réussi. Malheureusement j’ai commis une erreur en entrant dans les stands, on aurait pu faire mieux, mais on est allé fort", a-t-il commenté au micro de Sky Sport.