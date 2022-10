Endrick, 16 ans et considéré comme le "nouveau Ronaldo" : qui est cette pépite brésilienne que l’Europe s’arrache ?

C’est à ce moment qu’il attire l’attention du Vieux Continent. Les recruteurs du gratin européen découvrent alors un gamin rapide, explosif, technique et doté d’une patte gauche exceptionnelle. Solide dans les duels malgré sa taille plutôt modeste, Endrick est capable d’occuper tout le front de l’attaque et de marquer de n’importe quelle position. Toutes ces qualités font de ce jeune joueur l’un des plus convoités du marché.

Valorisé à… 15 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt à seulement 16 ans, Endrick est sous contrat jusqu’en 2025 avec Palmeiras et dispose d’une lause libératoire qui s’élève à 60 millions d’euros. Un paquet d’argent mais vu le potentiel de l'ado, c’est peut-être un risque à prendre. Il ne faut pas oublier qu’avant lui, Neymar avait rejoint le Barça contre 88M d’euros (en 2013), et que Vinicius (en 2018) puis Rodrygo (en 2019) ont signé au Real Madrid pour la somme de 45M d’euros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur arrivée en Europe a été une grande réussite.

Selon Marca, les deux cadors du championnat espagnol se tireraient à nouveau la bourre pour attirer Endrick, comme ce fut le cas pour Neymar il y a dix ans. À noter que si le prodige brésilien peut d’ores et déjà choisir sa future destination, il ne pourra quitter son pays qu’en 2024, une fois qu’il aura atteint la majorité.

D’ici là, Endrick, qui a signé son premier contrat pro le 21 juillet 2022, aura l’occasion d’éblouir le championnat brésilien et le monde du football avec Palmeiras. Un club avec lequel il a fait sa première apparition le 7 octobre dernier contre le Coritiba FC (4-0). Un peu plus de 100 minutes de jeu plus tard, la pépite auriverde a planté sa première rose en professionnel. Et mon petit doigt me dit que ce ne sera pas la dernière.