"Endouceur" : la première trousse belge pour soulager les douleurs liées à l'endométriose

L'endométriose est une maladie gynécologique chronique à dépendance inflammatoire, immunitaire et hormonale complexe qui concerne 10% des femmes. Le parcours pour les femmes atteintes d'endométriose est très long et complexe. "Endouceur" est le premier coffret pour soulager naturellement les femmes de l'endométriose et des règles douloureuses. Le coffret fait sa grande entrée dans les solutions naturelles pour soulager l’endométriose. Audrey Donsin met un point d’honneur à travailler avec des produits 100% naturels et à revaloriser les producteurs.