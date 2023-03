Endométriose : une maladie toujours méconnue, une femme sur cinq n’en a jamais entendu parler

L’endométriose cause des douleurs fortes à plus de sept patientes sur dix, voire insupportables pour 13% d’entre elles, ressort-il d’un sondage auprès de plus de 3.000 personnes réalisé par la mutualité Partenamut. Maladie gynécologique chronique, l’endométriose touche près d’une femme sur 10 et un nombre non-quantifié de personnes intersexes, non-binaires, trans et agenres.

En ce 28 mars, journée mondiale contre l’endométriose, les résultats de l'enquête montrent un manque de connaissance et de conscience à propos de l’endométriose chez les femmes entre 18 et 55 ans. 42% affirment connaître la maladie "dans les grandes lignes", mais 20% n’en ont jamais entendu parler ou que vaguement, épingle Partnamut.