Endométriose : quel impact sur la sexualité et comment y remédier ?

Douleurs physiques = impact psychologique

Les douleurs physiques de l'endométriose engendrent souvent un impact psychologique. D’autant plus dans le cas de Sofia pour qui le diagnostic est arrivé tardivement. Et, malheureusement, ce n’est pas une situation isolée.

Durant toutes ces années, beaucoup de femmes - qui se sentent complètement démunies face aux douleurs - s’entendent dire qu’il est normal d’avoir mal et ce, surtout durant leurs règles et au début de leur sexualité. Et on les rassure en leur disant qu’elles s'habitueront ou encore que c’est dans leur tête...