Endoblum : un site pour informer sur l'endométriose

Dans son dernier chapitre "Mieux vivre avec la maladie", le site précise qu'"on ne guérit pas de l'endométriose, on vit avec et on cherche l'équilibre parfait qui mène à la rémission". Pour ce faire, on retrouve les différents traitements, allant de l'hormonothérapie à la chirurgie en passant par les thérapies alternatives. Le site précise : "Vous êtes libre de choisir ce qui vous correspond le mieux".

Le fonds de dotation souhaite former "dans les prochains mois les infirmières scolaires, en première ligne pour aider les jeunes femmes qui pour beaucoup, n'osent pas en parler à leur famille ou à leur médecin de famille", rapporte le communiqué. "Ce site est la première étape d'un plan de prévention que nous souhaitons déployer", précise Céline Berardo, directrice du fonds de dotation lab HEYME.