Endless Dive dans une Jam Session instrumentale aux couleurs post-rock

Cela fait déjà 7 ans que Endless Dive existe et alors que Pierre a rejoint le groupe un peu plus tard, les trois autres se connaissent et font de la musique ensemble depuis 10 ans. Pierre a apporté ses influences post-rock au groupe, ça a matché tout de suite et le tout s’est orienté naturellement vers le post-rock, avec beaucoup d’effets. Endless Dive, c’est ce groupe qui s’est formé dans un garage, ne partant pas de grand-chose, ils ont tous appris ensemble. Tout ce qu’ils jouent, ils le composent à quatre, partageant passion et liens d’amitié forts.

Le post-rock, c’est un style de musique où il n’y a normalement pas de paroles et qui se base fort sur des variations d’intensité, l’idée c’est de faire voyager et ça donne tout de suite une couleur très différente à la musique. Cette grosse influence post-rock, ils la mélangent avec beaucoup d’autres styles, selon ce que chacun écoute. Dans le hardcore, il y a par exemple Defeater et Pianos Become The Teeth qui ont beaucoup influencé le jeu de batterie de Nathan, le groupe Balthazar également. Dans les influences post-rock on peut retrouver des groupes piliers comme This Will Destroy You et dans les groupes screamo hardcore, il y a Touché Amoré et Radiohead sur certains albums. Ils apprécient le mélange de la musique folklorique et traditionnelle avec de la musique moderne du groupe Altın Gün, mais également le flow du rappeur Peet. A travers leur groupe, les membres ont appris à s’ouvrir, développer leur oreille et s’intéresser à plus de choses, ce qui leur a permis d’accéder à une créativité nouvelle, ne fermant pas la porte aux idées différentes.