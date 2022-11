"Encore une fois", le nouvel album intime et sociétal de Patrick Bruel

Patrick Bruel est de retour avec son nouvel album, "Encore une fois", sorti le 18 novembre et qui raconte beaucoup de choses fortes. Il est venu en parler dans le 8/9.

Dans ce nouvel album, Patrick Bruel s’est inspiré de tout ce qui se passe autour de lui pour puiser aussi bien dans le sociétal que dans l’intime. "Il y a même une forme de mise en abîme un peu plus profonde que d’habitude, peut-être sans aucune complaisance", explique-t-il.

Encore une fois contient 16 titres, dont 14 nouvelles chansons. Beaucoup de titres forts, comme Lettre à la con, l’histoire d’un enfant qui écrit à son cancer pour lui demander ce qu’il fait là, pourquoi il l’empêche de vivre normalement et pourquoi il inquiète ses parents.

"On a tous été en contact de près ou de loin avec cette tragédie", explique Patrick Bruel, "elle me renvoie à tous ces enfants que j’ai pu croiser tout au long de mon parcours […]. On prend des leçons de vie de ces gamins qui sont en général les premiers à remonter le moral des troupes."