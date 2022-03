Encore une belle journée ensoleillée pour ce jeudi

Pas de changement pour cet après-midi, nous garderons un temps parfaitement ensoleillé, avec peut-être quelques nuages qui se baladeront dans le ciel près de la frontière avec les Pays-Bas. Sous un vent qui restera faible, les températures grimperont de nouveau pour atteindre des valeurs dignes d’un mois de mai. On attend des maxima de 13 à 15°C en Ardenne et à la côte, 17 à 18°C dans le sud de la province de Luxembourg et dans les régions centrales.