Encore une ambiance de feu ce lundi ?

"Stoemp, pèkèt ... et des rawettes", l'émission du lundi soir qui met à l'honneur de nos belles langues régionales sera encore sous le signe de la bonne humeur avec Martin Charlier, comédien-humoriste et animateur, entouré des chroniqueurs : Stéphanie Delepaux, pour la région de Mouscron, Tamara Payne, pour la région de Charleroi et Guy Ribant, le zwanzeur de ces dames !

Ils vont chanter, ils vont jouer, ils vont apprendre en s'amusant !

Ce soir, Stéphanie Delepaut, notre Ch'ti, nous parlera de la fête de la main à Dottignies et nous expliquera la tradition des Hurlus !

Guy Ribant et sa zwanze légendaire parlera de l'Atlas sonore des dialectes régionaux et du "Wolf grecht brood" ou l'histoire du Fossé aux loups !

Sans oublier évidemment le "Contrôle à l’aveûle" tant attendu par Martin. Encore une petite variante pour ce lundi, l'équipe devra chercher le nom d'acteurs qui ont poussé la chansonnette !

La semaine dernière, on pouvait retrouver l'Italie dans le studio grâce à Tamara qui a interprété du Dalida avec "Gigi l'Amoroso" en wallon de Charleroi. Rendez-vous donc ce soir dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio ! Sans oublier de nous suivre sur notre page Facebook !