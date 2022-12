Encore un temps gris ce dimanche avant le retour du soleil demain

Les flocons deviendront plus rares au fil des heures cet après-midi, et ailleurs le temps sera sec mais toujours bien gris. On peut espérer de timides éclaircies près de la frontière avec les Pays-Bas. Pas de dégel en perspective dans le sud-est du territoire avec des maxima de -4 à -1°C entre les Hautes Fagnes et Virton. On attend de 0 à 1°C sur une large partie centrale et 2°C à la côte.