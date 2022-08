Encore un peu plus estival ce mardi

Soleil généreux en matinée et toujours omniprésent l’après-midi. Tout au plus quelques rares champs nuageux qui bourgeonnent par moment, mais rares. Le vent de nord-est est faible à modéré, un peu plus sensible sur le bord de mer. Dans ces conditions, les températures continuent à grimper un peu plus que la veille. On attend 23°C en bord de mer avec une bonne brise du large. C’est déjà 26 à 28°C sur les reliefs de l’Ardenne. 28°C en moyenne sur le centre du pays et jusqu’à 30°C pour l’extrême sud de la Gaume.