Encore un peu plus dans l’histoire, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du monde

Certains joueurs ne sont pas forgés du même bois que les autres et marquent leur époque de leur empreinte. Cristiano Ronaldo fait partie de ces joueurs mythiques qui ont marqué et qui continuent de marquer l’histoire. Le Portugais est devenu ce jeudi le premier joueur à inscrire un but dans 5 Coupes du monde.

Meilleur buteur de l’histoire du Portugal et du football de sélections, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, le capitaine de la Seleçao est devenu le premier joueur à inscrire un but dans cinq Coupes du monde consécutives après celui inscrit sur penalty ce jeudi face au Ghana.

Jusque-là à égalité avec Miroslav Klose, Pelé, Uwe Seeler et Lionel Messi avec quatre Coupes du monde lors desquels il a inscrit un but, il est désormais le seul à avoir trouvé le chemin des filets lors de cinq Coupes du monde.

Il a également inscrit un but lors des 5 derniers Euros et a donc désormais marqué lors des 10 dernières phases finales d’un tournoi international majeur.

Un nouveau record battu par l’attaquant portugais qui tombe à pic. Quelques jours après son divorce avec Manchester United et quelques mois après la perte de son enfant, Ronaldo regoûte au bonheur avec un nouveau record et une première victoire pour lancer le tournoi de la Seleçao.

En inscrivant son huitième but en Coupe du monde, il n’est plus qu’à une longueur d’Eusebio pour devenir le meilleur buteur du Portugal en Coupe du monde et pourrait donc battre un nouveau record.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo est à la recherche du tout dernier titre majeur qui lui manque, lui qui a déjà remporté l’Euro et la Ligue des Nations avec une sélection portugaise dont il porte les couleurs depuis le 20 août 2003 et sa première cape.