Encore un incendie à l’ancien marché d’Amercoeur, à Liège

Ce mardi matin, les pompiers ont été appelés pour d’épaisses fumées en provenance d’un bâtiment désaffecté, sur le site de l’ex-marché d’Amercoeur. Ce n’est pas la première fois qu’il est la proie des flammes. Il ne reste déjà plus grand-chose de la toiture. L’immeuble a été fréquemment squatté, et il est de moins en moins sécurisé. C’est le dernier édifice à réhabiliter dans le cadre du "projet Cornillon", un plan de reconversion d’un terrain qui a été le premier dépôt des tramways liégeois. Les bureaux ont été rénovés en logements. Des ateliers ont été démolis et remplacés par un supermarché. Mais il reste un chancre, dont l’affectation reste très floue : un équipement communautaire, selon le permis d’urbanisme, une salle de spectacles ou de sports par exemple. Mais le promoteur BMB n’a jamais pu concrétiser les marques d’intérêt. Et depuis sa faillite, le dossier est au point mort. Avec ces incendies à répétition, une "solution" risque bientôt de s’avérer inéluctable : démolir et reconstruire autre chose. Ce qui, en définitive, pourrait arranger beaucoup de monde.