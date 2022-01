Encore un gros nom confirmé aux Ardentes

La première édition des Ardentes depuis 2019 sera costaude. Confirmation encore avec l'ajour de la star montante Anderson .Paak, chanteur, rappeur et batteur, qui a sorti un album avec Bruno Mars sous le nom de Silk Sonic mais qui sera à Liège avec son groupe à lui, Anderson .Paak and The Nationals. Il sera à l'affiche le jeudi 7 juillet.

Les Ardentes 2022 auront lieu du jeudi 7 au dimanche 10 juillet et, dans les noms dévoilés récemment, on peut encore citer RoddyRicch (le samedi), Burna Boy, A$ap Rocky et 47 Ter (le dimanche).

Egalement annoncés :

Jeudi : Koba Lad, Soso Maness, Leto

Vendredi : Tayc, Prime, PLK

Samedi : Naps, Tiakola, Zola, Jok'Air

Dimanche : Gambin, Niro,