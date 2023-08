Encore un été compliqué pour les agriculteurs belges : "Il va y avoir des conséquences sur les rendements"

Les cultures de blé ne sont pas les seules impactées. Il y a quelques jours, on apprenait que le prix des patates augmentait entre 30 et 40%. Le maraîchage – avec le manque de luminosité et la baisse des températures – n’est pas en reste non plus. "Au niveau des petits pois, on prévoit des diminutions de quantité de 50%", détaille Marianne Streel. La culture du lin enfin, dans laquelle les plantes n’ont pas pu atteindre la hauteur souhaitée, connaît de grandes difficultés. "Je ne vois pas beaucoup de cultures qui s’en sortent cette année", résume la présidente de la FWA.

La pluie a également des conséquences directes sur les achats des consommateurs. "On fait moins de barbecues. On voit une demande qui diminue pour la viande par rapport aux étés où elle augmente normalement. On a donc un secteur qui est une nouvelle fois morose et qui aura une année à oublier très vite, je pense."