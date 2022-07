Encore un cas positif au Covid : Warren Barguil abandonne

Encore un cas positif au Tour de France. Actif dans les Alpes, Warren Barguil (Arkéa Samsic) a été contrôlé positif au coronavirus et ne reprendra pas la route a annoncé son équipe ce vendredi matin.

"Warren Barguil est non partant ce matin au départ de la 13ème étape du Tour de France en raison d’un test positif au Covid. Nos sept autres coureurs ont tous été testés négatifs." C’est par ce court communiqué que l’équipe française a annoncé le départ de son coureur de la Grande Boucle.

Le grimpeur n’est pas le premier coureur dans cette situation puisque Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), George Bennett et Vegard Stake Laengen (UAE) ont déjà dû quitter la course pour les mêmes raisons. Plus que jamais, la menace du Covid continue de planer sur les coureurs.