Encore quelques averses orageuses ce vendredi avant un temps plus sec samedi

En cours d’après-midi, les averses vont s’évacuer vers l’est. À l’arrière, le temps sera plus sec à partir de la France avec de belles éclaircies qui s’élargiront à l’ensemble du territoire d’ici la fin de journée. Côté température, les maxima afficheront 17 °C à Saint Hubert, 18 °C à Virton, 19 °C à Spa, 19 et entre 20 et 21 °C partout ailleurs. On est 6 à 7 °C au-dessus des normales de saison.