Encore quelques averses ce mercredi matin avant le retour du soleil l’après-midi

Vendredi, marquera le retour d’un temps plus ensoleillé avec de belles éclaircies et un temps sec au nord du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, quelques gouttes de pluie seront possibles mais là aussi avec de beaux coins de ciel bleu.

Samedi, quelques averses débarqueront dans le courant de la matinée avant de s’évacuer vers l’Allemagne en cours d’après-midi et de retrouver un temps plus sec sur l’ensemble des régions. Côté température, le thermomètre se situera entre 6 et 11 °C.

Dimanche, sera dans le prolongement de ce samedi avec un temps plus sec et quelques gouttes de pluie mais plus lumineux. Quelques flocons pourront virevolter sur le toit du pays grâce au mercure qui baissera légèrement vers des valeurs de saison.