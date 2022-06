Encore pas mal de pluie attendue pour ce mercredi

Cet après-midi, l’instabilité gagnera le reste du pays alors que le temps deviendra déjà plus sec à partir de la France avec de belles éclaircies. En fin de journée, les averses s’évacueront vers l’Allemagne et c’est un temps plus sec et lumineux qui s’installera pour la soirée. Maxima de 13 à 15°C sur les hauteurs, 18°C entre Mons et Couvin, 19°C à Namur et à Ostende et jusqu’à 20°C dans la capitale et dans Tournaisis.