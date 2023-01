Encore envie de faire la fête ? Retrouvez le replay de Tipik Party Spéciale Nouvel An

Si vous êtes déjà triste de ne plus faire la fête et que le réveillon de la Saint-Sylvestre vous manque déjà, revivez la soirée Tipik Party Spécial Nouvel.

Pour bien célébrer le passage vers 2023, Tipik vous avait concocté une soirée VIP à la maison avec les meilleurs DJ ; The Magician, révélé par son irrésistible remix de I Follow River, le DJ belge collabore désormais avec les plus grandes stars internationales, se produit dans les clubs du monde entier, et assure une résidence mensuelle dans Tipik Party. C’était ensuite au tour de Mosimann de vous faire danser. Après avoir collaboré avec Grand Corps Malade et assuré la production de l’hymne de la StarAc 2022, l’ex-coach de The Voice s’est donc installé derrière les platines de Tipik aux 12 coups de minuit. Pour compléter cette belle affiche, Tipik a invité deux les djettes belges, Nicky Sanchez et Maya Cox.

Retrouvez Tipik Party Spécial Nouvel an, présenté par Romain et Audrey depuis le Spirito à Bruxelles, sur Auvio.