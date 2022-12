Encore en finale, la France est-elle la meilleure nation des 25 dernières années ?

Si on se base sur les résultats, il est difficile de démentir cette affirmation. Avec une quatrième finale de Coupe du monde en 24 ans, le parcours des Bleus est sans égal. C’est 2 fois plus que n’importe quelle autre nation sur la période. Déjà vainqueurs en 1998 et en 2018, les Français pourraient accrocher une troisième étoile sur leur maillot.



Mais ce n’est pas tout. Pendant cette période, les Tricolores ont aussi remporté l’Euro 2000 et la Ligue des Nations en 2021. Ils se sont inclinés en finale du Mondial 2006 et du championnat d’Europe des Nations en 2016. Vous aurez fait le compte sept finales et quatre trophées. Et même s’il y a eu des jours "moins heureux" (le crash de 2002 ou le psychodrame Knysna en 2010, par exemple) en quinze compétitions, ça fait une sacrée moyenne. C’est bien simple, aucune nation sur la planète foot ne peut en dire autant.



L’Argentine va disputer également sa septième grande finale, mais seulement sa deuxième en Coupe du monde. Mais surtout elle n’en a remporté qu’une ! La dernière. Celle de la Copa America 2021. Avant cela, l’Albiceleste a systématique trébuché sur la scène planétaire (2014) ou continentale (2004, 2007, 2015 et 2016). Dimanche au Lusail Stadium, les Argentins invoqueront sûrement leur souvenir le plus récent.



Le Brésil s’en rapproche aussi avec six finales et quatre trophées. Mais depuis la finale et 1998 et le titre mondial de 2002, les Auriverdes sont beaucoup moins présents au Mondial. Faut-il rappeler la demi-finale de sinistre mémoire en 2014 ? Ils ont par contre brillé en Copa America avec trois victoires (2004, 2007, 2019) et une finale perdue (2021).



L’Espagne affiche, de son côté, trois titres en quatre ans avec son triplé Euro-Mondial-Euro entre 2008 et 2012. Ses trois seules finales avant la Ligue des Nations 2021. Cette Roja de légende, portée par Casillas, Xavi et Iniesta, est certainement l’équipe qui a le plus marqué ces 25 dernières années. Peut-être la plus belle pour certains puristes.



L’Italie s’est hissée en finale à quatre reprises. Avec autant de joie que de larmes pour la Squadra. Les triomphes du Mondial 2006 et de l’Euro 2020 ont atténué la douleur des défaites des championnats d’Europe 2000 et de 2012.



Avant de connaître des années noires, l’Allemagne a été une valeur sûre de la planète foot. Très régulièrement dans le dernier carré, la Mannschaft touche le Graal en 2014 après ses revers de 2002 (Mondial) et 2008 (Euro).