Encore du vent pour ce week-end

Le vent se déchaîne cet après-midi, les bourrasques liées à la tempête Eunice balayent le pays. Dans les stations du réseau amateur, on a déjà enregistré 167 km/h à Oostduinkerke, 153 km/h à Furnes, 138 km/h à Jabbeke et 104 km/h à Courcelles. C’est à partir de 18h que le vent va commencer à faiblir, mais ça restera tout de même venteux puisque cette nuit, les pointes seront encore de l’ordre de 80 à 90 km/h par endroits. Côté ciel, on retourne au calme avec des éclaircies qui vont s’élargir ? Dans le courant de la nuit quelques averses glisseront sur le pays et donneront 2,3 flocons sur le relief avec des minima compris entre -2 et 5 °C.