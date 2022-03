Encore du soleil pour ce vendredi, mais froid ce matin

Cet après-midi, le temps restera sec et totalement ensoleillé sur l’ensemble des régions. Côté températures, on perdra un degré par rapport à hier mais on restera tout de même au-dessus des normes de saison avec des maxima de 7 à 8°C entre les Hautes Fagnes et la région de Saint-Hubert, 9°C pour Virton, 11°C le long du sillon Sambre et Meuse, à Bruxelles et à la côte, et 12°C du côté de Tournai.