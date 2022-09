Encore des précipitations pour le début du week-end

Dans la nuit de samedi à dimanche, les averses vont se décaler vers l'est et nous passerons sous l'influence de hautes pressions. Dimanche, l'humidité sera donc bien présente en matinée avec de nombreux nuages bas, ensuite, des éclaircies perceront principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Au sud, les cumulus pourraient encore s'accompagner d'une ondée résiduelle. Les maxima en hausse seront compris entre 18 et 2" °C. sera une belle journée ensoleillée et pas trop chaude avec des maxima de 21 à 25 °C et un petit vent de nord-est.

A partir de lundi, retour temporaire de conditions estivales avec un soleil généreux, quelques voiles de cirrus et un flux de sud qui ramènera de l'air plus chaud. On attend de 22 à 26 °C, lundi et 21 à 25 °C pour mardi. Mardi au fil des heures, le voile nuageux pourrait s'épaissir à partir de la côte annonçant un probable changement de temps.