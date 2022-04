Cette journée de mardi risque d’être la plus perturbée de la semaine, mais en soi, cela ne sera pas très conséquent. En effet, nous garderons tout au long de la journée un dégradé entre belles éclaircies au littoral et sur l’extrême ouest et un ciel plus chargé sur le sud-est avec encore quelques averses. Les quantités de pluie seront faibles : de 1 à 3 litres par mètre carré.