Dimanche, on attend encore un peu de pluie le matin sur l’Ardenne suivie d’un temps plus variable avec 2,3 embellies entrecoupées de quelques ondées. Le vent de sud se renforcera avec des pointes de 50 à 60 km/h et les maxima s’établiront entre 7 et 11 °C.

Lundi, léger recul des températures 3 à 8 °C prévus. Le temps restera instable avec pluie et averses qui prendront un caractère hivernal sur les hauteurs.

Mardi, après une brève accalmie matinale, les précipitations seront de nouveau au programme. Les maxima seront compris entre 3 et 7 °C, quelques flocons seront donc encore attendus sur le relief.