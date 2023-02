Encore beaucoup de grisaille pour terminer la semaine avant le retour du soleil dimanche

Dimanche, le week-end s’achèvera sur une note positive puisque les chances d’apercevoir le soleil seront plus grandes après les dernières gouttes de pluie le matin sur le centre et l’est du territoire. En effet, le vent va tourner au nord-nord-est et va permettre à la masse d’air de s’assécher favorisant les éclaircies à se développer. Légère baisse du mercure entre 3 et 8 °C.

Pour le début de la semaine prochaine, la tendance penche pour un temps sec et de plus en plus lumineux. Avec ce vent de nord-est qui se mettra en place, cela aura pour conséquence de retrouver des valeurs de saison mais aussi des gelées le matin.