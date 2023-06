Encore battue, l’Allemagne s’enfonce dans la crise à un an de "son" Euro

Non seulement l’Allemagne ne parvient plus à gagner, mais elle semble en plus démunie de solution, presque d’envie, malgré un effectif très compétitif.

Ainsi, ni le capitaine Ilkay Gündogan, excellent avec Manchester City, ni la pépite offensive du Bayern Munich Jamal Musiala, ne sont parvenus à réveiller leurs coéquipiers après l’ouverture du score, et des sifflets sont même descendus du stade habituellement occupé par Schalke 04.

Une pancarte "Flick Raus" (Flick dehors) a été brandie par un supporter désabusé en fin de match.

Timides offensivement, les Allemands ont été trop attentistes en défense, dépassés par la vitesse de transmission et l’envie des Cafeteros. L’ouverture du score était un modèle de jeu rapide : après une récupération haute, le ballon a circulé rapidement de part en part avant un superbe centre de Cuadrado pour une tête en pivot de Diaz.

Les joueurs de Néstor Lorenzo ont ensuite eu plusieurs occasions d’enfoncer le clou, avant que Kimmich ne signe son entrée de la pire des manières.

"C’est un cercle vicieux que nous devons briser, a constaté Flick après la rencontre. Je ne peux rien reprocher aux joueurs, ils ont envie. À partir de septembre, nous allons nous y remettre et les résultats viendront."

Après un échec cuisant au Mondial-2022, où la Mannschaft n’est pas sortie de son groupe, elle doit désormais se relancer rapidement en vue de "son" Euro. Elle doit affronter le Japon, puis la France en septembre.