Enclave de Kaliningrad : l’Union européenne veut calmer le jeu avec la Russie

Kaliningrad, c’est la région la plus occidentale de la Russie. Un territoire stratégique pour le Kremlin. Il abrite la flotte russe de la mer Baltique et quelques missiles nucléaires. Une immense base militaire sur laquelle vit 1 million de Russes qui dépendent entièrement de Moscou pour subvenir à leur besoin.

Car Kaliningrad, c’est aussi un territoire totalement enclavé. Entouré par la Pologne au sud et la Lituanie à l’est et au nord, il n’est relié à la Russie continentale que par ses ports et une ligne de chemin de fer qui passe par la Biélorussie et la Lituanie. Une centaine de trains de voyageurs et de marchandise l’emprunte chaque mois.